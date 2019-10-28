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28.10.19 22:10

Кабмин усилил безопасность в акватории Азовского моря

Кабинет Министров Украины сегодня, 28 октября, на своем выездном заседании в г.Мариуполь Донецкой области принял ряд решений по усилению безопасности граждан Украины.

море,азовское

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Кабмина 

"Правительство, в частности, усилил безопасность мореплавания акватории Азовского моря, для этого включило прилегающие к морскому порту Мариуполя территории к водному пространству, по которым принимаются меры безопасности в соответствии с Кодексом торгового мореплавания", - отмечается в сообщении. 

Кроме того, правительство поручило ряду государственных органов и предприятий сделать быстрыми и удобными процедуры перехода из Херсонской области в Крым через пункты въезда "Каланчак" и "Чонгар".

"Правительство также определил порядок для добровольной уплаты взносов Украины в бюджеты ООН, чтобы расширить возможности финансирования Миссии Украины при НАТО в Брюсселе и улучшить сотрудничество Украины с НАТО", - сказано в сообщении.

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