Идею Национального альянса волонтеров презентовали в офисе президента

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.





В сообщении отмеччается: "Во встрече приняли участие представители волонтерского движения со всей Украины, в частности военные волонтеры, волонтеры, которые занимаются проблемами детей-сирот, детей с инвалидностью, одиноких пожилых людей, образовательными и экологическими вопросами и тому подобное.

Заместитель руководителя Офиса Президента Анна Коваленко отметила, что Офис готов работать с волонтерами.

"Мы настроены продуктивно и системно работать над решением вопросов. Рады, что вы согласились участвовать в этой коммуникационной платформе", - сказала Анна Коваленко.

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Советник заместителя руководителя Офиса Президента Максим Кречетов отметил, что НАВ будет состоять из многих секций - по направлениям деятельности.

"Каждая секция будет заниматься своими делами и приглашать на эту площадку для сотрудничества представителей центральных органов власти, народных депутатов и всех, от кого зависит решение той или иной проблемы", - сказал Максим Кречетов.

Координатором НАВ избрана волонтер Наталья Пушкарева, секретарем - волонтер-парамедик Ольгу Башей.

Наталья Пушкарева обозначила основные проблемы, с которыми сталкиваются волонтеры. В частности, это отсутствие единой системы информационного обмена по ситуациям, требующих волонтерской помощи, рамочное законодательство, не подкрепленное нормативно-правовыми актами должным образом.

"Иногда законодательство даже препятствует волонтерам в осуществлении их деятельности", - подчеркнула Наталья Пушкарева.

Кроме того, отсутствует координация между волонтерами, привлеченными к решению одних и тех же задач.

"Также проблемой является инертность государственных органов различного уровня и саботаж со стороны отдельных чиновников, физическое, эмоциональное и психологическое выгорание волонтеров и много других негативных моментов, с которыми каждый день сталкиваются волонтеры. Но главная проблема - это отсутствие координации между органами власти и волонтерскими общественными организациями ", - отметила координатор НАВ.

Наталья Пушкарева привела пример деятельности волонтерского движения в США и в странах Евросоюза.

"Эти страны имеют возможность переводить некоторые экономические вопросы на волонтерскую сообщество, на меценатов. Волонтерство играет важную роль локомотива позитивных общественных изменений во многих развитых странах", - отметила она.

Наталья Пушкарева отметила, что поддержка волонтерского движения со стороны государства может стать одним из факторов экономического роста в стране.

"Государство могло бы перевести важные общественные задачи на общественные организации", - сказала координатор НАО.

По словам Натальи Пушкаревой, необходимо создать коммуникационный координационный центр волонтерских организаций, работающих в разных направлениях.

"Целью создания Национального альянса волонтеров является координация волонтерских инициатив, направленных на ускорение реформ и решения актуальных проблем во всех сферах общественной жизни, популяризация волонтерства в Украине, внесение изменений в действующее законодательство и повышение общественного статуса волонтера", - отметила координатор НАВ.

Основные задачи НАВ - координация с государственными органами, создание рабочих групп по актуальным проблемным направлениям, подготовка проектов предложений Президенту как главе Альянса, мониторинг и анализ эффективности реализации волонтерских инициатив, совершенствование законодательства в сфере развития и популяризации волонтерского движения.

Со своей стороны Максим Кречетов отметил, что одной из задач НАВ является координация усилий волонтерских организаций в различных сферах их деятельности.

"Нужна взаимодействие организаций, занимающихся проблемами в различных сферах жизни", - сказал советник заместителя руководителя Офиса Президента.

Участники заседания договорились проработать наиболее актуальные проблемы волонтерского движения. Для этого будут созданы соответствующие тематические сектора. К Международному дню волонтера, который отмечается 5 декабря, должны быть представлены первые результаты работы НАВ.

"Мы хотим сделать эту работу фундаментальной, постоянной и всеобъемлющей", - отметил Максим Кречетов.