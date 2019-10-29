Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
29.10.19 00:04

Нардеп из "Слуги народа" Поляков заявил, что его "заказал" коллега по фракции

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Антон Поляков заявил, что другой депутат "заказал его криминальному авторитету".

поляков

Об этом Поляков сказал журналистам после встречи фракции "Слуга народа" в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Нromadske.

Об этом парламентарий рассказал в контексте его недовольства генпрокурором Русланом Рябошапкой.

"Месяц назад генпрокурор Рябошапка сказал лично мне, что у него есть представление о снятии неприкосновенности с депутата (Бориса.) Приходько, который украл 2 миллиарда гривен и просто не появляется на судебные заседания, потому что он депутат", - сказал Поляков.

Он рассказал, что спросил у президента Владимира Зеленского, когда председатель парламента выдаст ему подписные листы, чтобы объявить недоверие Рябошапке и заменить его на другого генпрокурора.

Поляков утверждает, что "чиновник МВД" сообщил, что его "заказали".

"Один из депутатов, который фигурирует в деле Приходько, заказал меня одному из криминальных авторитетов по поводу того, что господин Рябошапка, скажем так, от меня испытывает давление по поводу этого дела", - сказал парламентарий.

Он уточнил, что этот чиновник МВД рекомендовал ему написать заявление для предоставления государственной охраны.

По словам Полякова, он назвал фамилию этого депутата, а Зеленский пообещал ему разобраться.

Борис Приходько - бывший заместитель главы Нацбанка, он фигурирует в деле о незаконном завладении более 2 миллиардов гривен Аграрного фонда.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100