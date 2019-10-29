Никакой секретности и скандальности не было. Много говорили о Донбассе и ситуации в налоговом комитете, - нардеп от "СН" Евгеня Кравчук о разговоре фракции с Зеленским

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Кравчук отметила: "Сегодня у нас состоялось заседание фракции. Никакой секретности, скандальности, как кто-то писал, не было. Приехал Президент. Рассказал о поездке в Золотое, выслушал депутатов. Многие говорили о Донбассе.

Рассмотрели вопрос Вячеслава Медяника. Слава прошел полиграф. Результаты свидетельствуют, что денег он ни у кого не брал. Ответственность, как минимум политическую, за эту переписку он уже понес урок из этой истории вынесли все.

Проголосовали еще раз за то, что мы НЕ ходим на российские каналы, хотя такое решение уже было принято ранее.

Съезд партии "Слуга народа" пройдет 10 ноября. После этого начнется активное развитие партии.

Вопросы налогового комитета обсуждали дольше. Это сложный разговор для нашей фракции, но откровенный диалог и полиграф сняли много подозрений.

Коррупционные площадки и посредники все равно исчезнут - соответствующий законопроект будет рассмотрен на комитете и вынесен в зал. Выводы сделаны, двигаемся дальше".

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН" проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

23 октября проверку прошел Александр Дубинский. Официальный результат будет известен 28 октября.

24 октября о прохождении полиграфа заявил нардеп от СН Качура: "Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею".

24 октября тест на полиграфе прошел глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия: "Отвечал честно, удивился вопросу об "Оппозиционной платформе". Также 24 октября тест на полиграфе прошли нардепы от СН Василевская-Смаглюк и Олег Марусяк.