Реприватизация - это очень опасно, - Гончарук

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил глава Кабмина Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Реприватизация - это очень опасно. Инвестор в Украине должен чувствовать, что, если он что-то инвестировал, то безосновательно у него этого никто не заберет. Нам нужно создать условия, когда люди будут вкладывать в Украину деньги и не бояться, что у них эти деньги просто заберут. Такая практика на протяжении десятков лет в Украине, к сожалению, была ", - сказал премьер.

По его словам, инвесторов должна заинтересовать экономический рост Украины.

"По моему мнению, не очень продуманно и не очень разумно уезжать из страны, которая собирается расти. Обновленный прогноз Всемирного банка показывает рост 3,7%. Сюда надо приходить, а не уходить", - добавил глава правительства.

В то же время он отметил, что и инвесторы уважительно относиться к окружающей среде в Украине.

"Если компания выполняет свои обязательства перед государством, проблем не возникнет", - резюмировал Гончарук.

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