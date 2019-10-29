Враг за сутки 16 раз открывал огонь по позициям ВСУ на Донбассе, потерь не зафиксировано, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов:

- дважды неподалеку от Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- два раза возле Гнутово - из минометов калибра 82 мм вооружения БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Водяного, что на Приазовье, и Красногоровки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Марьинки - из стрелкового оружия;

- возле Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов:

- пять раз возле Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Луганского - из АГС;

- неподалеку от Попасной - из стрелкового оружия;

- возле Травневого - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

"Вчера, 27 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку от Луганского из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре ОС.