1375 человек погибли во время пожаров в Украине с начала года, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Ежедневно пожарные ГСЧС ликвидируют сотни пожаров по всей территории страны, которые приводят не только к значительным материальным убыткам, но и, что самое главное - к гибели и травмированию наших соотечественников. Так, только за одни сутки в жилом секторе возникло 73 пожара, в результате которых погибли 7 человек, а еще 3 - пострадали", - сказано в сообщении.

Как отмечают спасатели, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, перегрузки или неисправности электросети и бытовых приборов, а также оставленные без присмотра спички и яркие зажигалки в легкодоступных для детей местах - самые распространенные причины пожаров в домах. Накануне отопительного сезона, а также с началом осенних каникул в учебных заведениях, эта проблема приобретает особую актуальность.

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Жертвами огненной стихии очень часто становятся пожилые люди и дети.

"Всего с начала года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 1 тыс. 375 и 1 тыс. 161 человек соответственно", - сказано в сообщении.

В связи с такой печальной статистикой ГСЧС в очередной раз обращается к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности: "Расскажите детям об опасности, которую таит в себе огонь. Почти каждый пожар можно предотвратить! Для этого следует обязательно обсудить в семье не только меры по предотвращению пожара, но и порядок действий в случае его возникновения: способ вызова пожарно-спасательной службы "101", эвакуацию детей, тушение пожара на начальной стадии, безопасные маршруты выхода из помещения".