РФ предлагает Европе делиться с ней доходами от транспортировки газа через "Северный поток-2", - Коболев

Об этом написал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (28.10. - Ред.) на трехсторонних переговорах по транзиту газа по территории Украины после 2019 года российская сторона поднимала вопрос предоставления разрешения для завершения строительства "Северного потока-2".

Этот вопрос поднимался в двустороннем формате, где украинская сторона не присутствовала, но, как мне сообщили источники из ЕК, среди аргументов "Газпрома" был один интересный тезис: "Наш проект (то есть СП2), не только чисто коммерческий, но и вполне про-европейский, потому что в нем есть европейские компании-партнеры. Мы готовы делиться доходами от транспортировки газа С ВАМИ"." - написал Коболев.

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Он отметил, что именно поэтому важно понимать перед голосованием за проект закона 2239-1, что "сохранение окна для привлечения партнера в капитал оператора ГТС - весомый аргумент против "Северного потока-2".

"Мы не можем проиграть конкурентную борьбу за европейских партнеров с "Газпромом". Даже на уровне деклараций.

Очень надеюсь, нас услышат", - резюмировал Коболев.

Напомним, 9 октября глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина заинтересована в подписании долгосрочного контракта на транзит российского газа, поэтому временный договор сроком на один год является неприемлемым для страны.

19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по транзиту газа через территорию Украины. По итогам переговоров вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что они прошли в позитивной и конструктивной обстановке.