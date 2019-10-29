За выходные на Донбассе выросло количество нарушений "тишины", - ОБСЕ

Об этом сообщается в ежедневном отчете СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В период с вечера 25-го до вечера 26 октября в Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав в частности больше взрывов: примерно 140 против около 20)", - говорится в отчете.

Почти 80% нарушений, в том числе большинство взрывов, зафиксировано в районах к юго-востоку от Светлодарска (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), к западу от Горловки (неподконтрольна правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), а также к юго-востоку от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км к югу от Донецка).

"В период с вечера 26-го до вечера 27 октября СММ констатировала дальнейшее увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав аналогичное количество взрывов (около 140), если сравнивать с предыдущими сутками", - сообщили наблюдатели.

Чаще всего нарушения (в том числе большинство взрывов) фиксировались в районах к югу от Светлодарска и к северу от Красногоровки (подконтрольна правительству, 21 км к западу от Донецка).

Наряду с этим, в период с вечера 25-го до вечера 26 октября в Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня и не зафиксировала ни одного взрыва.

Все нарушения "тишины" (2 выстрела из стрелкового оружия) зафиксированы в районах к югу от н. п. Орехово-Донецкое (подконтрольный правительству, 44 км к северо-западу от Луганска).

На следующие сутки - с вечера 26-го до вечера 27 октября - миссия констатировала на Луганщине увеличение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе 1 взрыв).

Все случаи (6 выстрелов из стрелкового оружия и 1 взрыв неопределенного происхождения) зафиксированы в районах к северу от н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска).

Также СММ ОБСЕ зафиксировала в субботу чрезвычайно длинные очереди на блокпосте российских вооруженных группировок возле оккупированной Горловки.

"26 октября в 9:50, на блокпосте возле Горловки команда Миссии видела необычно длинные очереди из примерно 1000 автомобилей, минимум 150 автобусов и 1000 – 1500 пешеходов, которые направлялись в подконтрольные правительству районы, а также очередь из примерно 70 автомобилей, 5 автобусов и около 100 пешеходов, направлявшихся в неподконтрольные правительству районы", - говорится в отчете.

Как отмечается, в тот же день, в 9:30, на блокпосте на автодороге Н15 у н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка) команда миссии видела очередь примерно из 320 автомобилей, 11 автобусов и 400 пешеходов, которые направлялись в подконтрольные правительству районы.