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29.10.19 08:55

Еврокомиссия предложила схему договора между Украиной и РФ по транзиту газа, - Оржель

На трехсторонних переговорах по транзиту российского газа в ЕС через газотранспортную систему Украины, которые состоялись 28 октября в Брюсселе, Еврокомиссия предложила Украине и РФ заключить два договора.

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Об этом во время пресс-конференции проинформировал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня есть впечатление, что мы движемся в позитивном направлении. Европейские партнеры предложили схемы, по которым может быть подписано два договора: договор об интерконнекторе и договор о транспортировке. Мы полностью поддерживаем наших партнеров, несмотря на четкую позицию Украины относительно обеспечения безопасности поставок в регионе, обеспечение стабильного снабжения на европейские рынки, а также стабильных объемов, которые необходимы для работы газотранспортной системы", - сказал министр.

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По его словам, украинская сторона полностью поддерживает позицию европейских партнеров и продолжает деятельность по приведению украинского законодательства в соответствие с европейским и создание независимого оператора ГТС.

"Он (независимый оператор. - Ред.) будет подписывать эти договоры. Мы действительно будем работать в рамках европейского законодательного поля", - отметил Оржель.

Российская сторона, в свою очередь, задавала вопросы юрисдикции арбитражей и объемов поставки газа, проинформировал министр.

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"Это элемент пакетной позиции. Вместе с тем я хочу подтвердить, что вопрос транзитного договора не напрямую связан с другими пакетными договоренностями. Если мы будем говорить о других пакетных договоренностях, они должны быть построены на двусторонних интересах", - добавил Оржель.

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