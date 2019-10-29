Процесс отвода сил и средств ВСУ на Донбассе будут контролировать представители СММ ОБСЕ, - командующий ОС Кравченко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Донбасс.Реалии заявил командующий ОС Владимир Кравченко.

По его словам, процесс отвода сил и средств Вооруженных сил Украины будут контролировать представители СММ ОБСЕ, а контроль за соблюдением режима прекращения огня будет осуществлять украинская сторона СЦКК.

"Считаю необходимым отметить, что так называемые "СЦКК "ЛНР" и "ДНР" не предусмотрены ни одним документом, заключенным в Минске", - сказал Кравченко.

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Как известно, согласно достигнутым на переговорах в Минске договоренностям, разведение сил в районе Золотого и Петровского должно было начаться в понедельник, 7 октября.

Основное условие начала процесса разведения - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней, что должна подтвердить СММ ОБСЕ.