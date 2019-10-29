На территории одной из шахт Донетчины произошел пожар, на поверхность подняли 233 горняков, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"28 октября в 14:33 в г. Белозерск Добропольского района на территории шахты "Белозерская" в здании электроцеха (расположен на поверхности) возникло возгорание крыши. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В 15:36 спасатели ликвидировали пожар на площади 20 кв. м.

В связи с попаданием продуктов горения в ствол шахты и необходимостью общешахтного проветривания на поверхность подняты 233 горняка.

От ГСЧС привлекались 17 человек личного состава и 4 единицы техники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пожар в больнице скорой помощи в Киеве: эвакуировали 48 человек. ФОТОрепортаж