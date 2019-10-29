Украина будет готова подписать договоры на транспортировку газа до 17 декабря, - Оржель

Об этом в понедельник, 28 октября, по итогам переговоров сказал в комментарии журналистам министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Европейские предложения базируются на 10-летнем контракте и на объемах 60 (млрд кубометров газа в год) стабильных и 30 - переменных объемов транспортировки газа через ГТС Украины... Мы в рамках нашей дорожной карты двигаемся в части изменения украинского законодательства, и, соответственно транспортные соглашения будут подписаны в соответствии с европейским законодательством", - сказал министр.

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Оржель заметил, что это предложение соответствует интересам европейской и украинской сторон. По его словам, поскольку процессы адаптации украинского законодательства, в частности, в части анбандлинга продолжаются, украинская сторона, по дорожной карте, будет готова подписать договоры на транспортировку газа до 17 декабря этого года.

"Для нас очень важно, что европейская сторона сама предлагает эти цифры, и это предложение проработана с точки зрения процедуры - как мы подписываем и когда мы подписываем. Мы надеемся, что подпишем этот договор до конца года и обеспечим стабильность поставок на европейские рынки. Я считаю, что очень важно, чтобы была стабильность продажи газа с российской стороны", - сказал министр.

Он отметил, что украинская сторона выступает за интенсификацию переговоров, и готова заниматься конкретными техническими и политическими вопросами, которые могут быть связаны с этими переговорами.

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По словам министра, следующий раунд переговоров украинская сторона предложила провести как можно скорее, уже после 11 ноября текущего года.