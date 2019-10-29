На трехсторонних переговорах по газу Россия поднимала вопрос пересмотра решений Стокгольмского арбитража, - "Нафтогаз"

Об этом говорится в заявлении украинской компании 28 октября по итогам переговоров в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.



"Российская сторона подняла вопрос об урегулировании открытых вопросов между "Нафтогазом" и "Газпромом" в части арбитражей. "Нафтогаз" предложил "Газпрому" официально передать свое видение вариантов погашения задолженности почти в $3 млрд, которая возникла по результатам Стокгольмского арбитража и решения других открытых вопросов. Никаких официальных предложений от российской компании по этому поводу "Нафтогаз" пока не получал", – отмечается в заявлении.

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Еврокомиссия на переговорах представила детальные предложения о заключении нового долгосрочного контракта на транзит российского газа по территории Украины после 2019 года, которые поддержала украинская сторона. Среди ключевых положений – заключение нового контракта на значительный срок и фиксация объемов транзита, которые обеспечат надежную работу украинской газотранспортной системы.



"Контракт должен быть заключен с новым оператором украинской ГТС, который с 1 января 2020 будет выведен из группы "Нафтогаз". При этом отношения между оператором ГТС Украины и "Газпромом" должны строиться на основе требований европейского энергетического законодательства, которое Украина внедряет как член Энергетического сообщества", – говорится в сообщении.



Глава правления "Нафтогазу" Андрей Коболев напомнил, что именно на таких принципах "Газпром" работает со всеми своими контрагентами в Европейском союзе, и отметил, что переход на общепринятые европейские правила существенно упростит российской компании работу с Украиной.

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Кроме того, украинская сторона предложила "Газпрому" принять участие в общественных слушаниях, проводимых Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по обсуждению новой методологии установления тарифов, основанной на сетевом кодексе Евросоюза, которая должна действовать в течение следующего пятилетнего периода.