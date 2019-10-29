В Киеве начали штрафовать водителей за заезд на полосу общественного транспорта. За 5 дней - миллион гривен, - советник мэра Бахматов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил советник киевского городского головы Максим Бахматов в интервью изданию "Небоскреб".

"Сегодня никто не знает, какой уровень пробок в Киеве и какова его динамика каждый день ... То есть такого инструмента, который бы показал уровень заторов, у нас нет. И наша первая задача — получить этот инструмент, который бы объективно оценивал ситуацию с трафиком в Киеве ... Возможно, что-то вроде Яндекс.Пробки. Это, конечно, специфическая история, но давала нужный результат", - заявил он.

Ранее Бахматов создал и возглавил координационную группу по планированию и улучшению городского трафика Kyiv Traffic Group.

Целью созданной группы будет регулярное измерение трафика Киева. По словам Бахматова, группа будет взаимодействовать с сервисами Uber, Bolt, Uklon и Waze, поскольку они "уже очень много знают о трафике".

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"Уже есть первые результаты работы группы. Мы договорились с полицией, они будут дежурить в часы пик (с 7 до 10 утра и с 5 до 8 вечера) на 12 полосах общественного транспорта и будут выписывать штрафы тем, кто на них заезжает", — заявил Бахматов.

"Знаете сколько мы заработали на штрафах за пять дней? Около миллиона гривен, две тысячи штрафов с 15 по 20 октября. Теперь эти полосы свободны, ими пользуется общественный транспорт, так автомобилям на эти полосы заезжать теперь опасно", — сказал он.

По словам советника главы КГГА, не все водители соблюдают правила дорожного движения.

"Камеры зафиксировали 27 автомобилей, которые каждый день заезжают на полосу общественного транспорта на улице Вернадского. Я попросил наш IT-департамент составить этот список. Теперь можно сказать: "Ты, ты и ты - рагуль. Создаешь опасность для велосипедистов. Не даешь нормально проехать общественному транспорту. Мы будем тебя находить, наказывать и насиловать. Морально, конечно". И это все можно делать благодаря smart city технологиям", — заявил Бахматов.

Напомним, 8 октября 2018 года в Украине патрульная полиция начала использовать новые устройства для измерения скорости TruCam. Первую неделю полицейские использовали TruCam в пилотном режиме только для профилактики, чтобы водители привыкли к нововведениям.

В полиции пояснили, что устройства TruCam установили на участках наибольшей концентрации ДТП. Подробнее с местом расположения устройств можно ознакомиться на сайте патрульной полиции.

Также в полиции опровергли слухи об устройствах TruCam о том, что "патрульные будут сидеть в кустах".

Американское устройство TruCam имеет лазерное наведение, что позволяет измерять скорость на расстоянии до 1200 метров. Оно работает до 15 часов без подзарядки. TruCam имеет карту памяти на 16 000 видеороликов или 40 000 фото. Делает до 3 фото в секунду.