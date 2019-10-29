Лоббируемый Минфином законопроект о легализации игорного бизнеса разрешит открыть тысячи салонов с лотоматами по всей Украине, - журналист Николов

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"У Минфина аргумент один - а вот есть страны, где монополия. И это хорошие страны - Франция, Финляндия, Португалия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Австрия, Словакия. Мол, давайте будем как эти хорошие страны", - отметил журналист.

"Причем лоббисты монополии воспользовались ровно теми же методичками, которые год назад разносили по СМИ заказушники из #УНыЛая_лотерея. Тогда у них был пик противостояния с Антимонопольным комитетом, где Загребельская отстаивала норму о небольшом количестве операторов лотереи, но больше одного во избежание монополии, которая в условиях наглухо коррумпированной Украины может принести только разгул разврата", - продолжил Николов.

Журналист считает, что скорее войдет какой-то оператор с фиктивными бенефициарами.

"И начнет играть по лоббируемому Минфином законопроекту 2285. А в нем черным по белому написано, что обычные лотерейные квиточки будут продаваться только по паспорту (ага, так и представляю рост популярности этого самого безвредного вида азартных развлечений). Зато лоббисты монополии разрешают открыть в жилых домах более тысячи салонов по всей Украины с лотоматами, на которых игроманы продолжат вытуцывать свои пять морковок в рядок, вытаскивая воруя из домов пожитки и влезая в кредиты", - подчеркнул Николов.

Напомним, 18 октября проект закона о государственном регулировании в сфере игорного бизнеса, который фактически легализует этот вид деятельности в Украине, был зарегистрирован в парламенте.

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