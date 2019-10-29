В "Голосе Украины" опубликован закон о лишении депутатов-прогульщиков выплат

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт издания.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.

В документе отмечается, что "если народный депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады Украины без уважительных причин не принимает непосредственного участия в более чем 30% голосований при принятии решений Верховной Рады Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины или в более 50% заседаний комитета Верховной Рады Украины, в состав которого он избран, такому народному депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц. Прекращение возмещения народному депутату расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, осуществляется по распоряжению Председателя Верховной Рады Украины, которое выдается на основании решения комитета, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, принимается на основе сведений по учету рабочего времени народных депутатов, предоставленных аппаратом Верховной Рады Украины".

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При этом, "данные об участии народного депутата в не менее 70% голосований при принятии решений Верховной Рады на каждом пленарном заседании является основанием для начисления заработной платы народному депутату за время участия в пленарных заседаниях. Учет участий народного депутата в голосовании при принятии решений Верховной Рады осуществляется с помощью электронной системы, а данные такого учета (в процентах) обнародуются за каждый день пленарных заседаний на официальном веб-сайте Верховной Рады и на личной странице народного депутата, размещенном на официальном веб-сайте Верховной Рады".

Напомним, ВР приняла данный законопроект во втором чтении 16 октября.

18 октября законопроект одобрил спикер ВР Дмитрий Разумков, а президент Владимир Зеленский подписал документ 25 октября.