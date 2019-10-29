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29.10.19 10:47

В Украине от дифтерии привиты 59,5% детей возрастом до одного года, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине по состоянию на 1 октября 2019 года от дифтерии привиты 59,5% детей возрастом до одного года и 52,3% взрослых.

Об этом сообщают в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

Для коллективного иммунитета от дифтерии необходимо, чтобы 95% населения было привито от болезни.

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Детей вакцинируют три раза: в два, четыре и шесть месяцев. Ревакцинация проводится в 18 месяцев и в шесть лет. Следующая вакцинация проходит в возрасте 16 лет.

Первая плановая ревакцинация взрослых проходит в возрасте 26 лет и затем каждые десять лет.

В Украине от дифтерии привиты 59,5% детей возрастом до одного года, - Минздрав 01
В Украине от дифтерии привиты 59,5% детей возрастом до одного года, - Минздрав 02

В октябре в Украине зафиксировали ряд случаев дифтерии. В Ужгороде их 15. 24 октября заболевание диагностировали у девятилетнего лицеиста в Киеве, также в столице был выявлен еще один случай дифтерии. "Диагноз "дифтерия" подтвержден и у мужчины в Тернопольской области.

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