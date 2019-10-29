В Украине от дифтерии привиты 59,5% детей возрастом до одного года, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщают в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.



Для коллективного иммунитета от дифтерии необходимо, чтобы 95% населения было привито от болезни.

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Детей вакцинируют три раза: в два, четыре и шесть месяцев. Ревакцинация проводится в 18 месяцев и в шесть лет. Следующая вакцинация проходит в возрасте 16 лет.



Первая плановая ревакцинация взрослых проходит в возрасте 26 лет и затем каждые десять лет.





В октябре в Украине зафиксировали ряд случаев дифтерии. В Ужгороде их 15. 24 октября заболевание диагностировали у девятилетнего лицеиста в Киеве, также в столице был выявлен еще один случай дифтерии. "Диагноз "дифтерия" подтвержден и у мужчины в Тернопольской области.