54% киевлян лучше всего относятся к Зеленскому, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевский международный институт социологии, который опубликовал 29 октября результаты своих социологических исследований.

С 11 по 22 октября КМИС провел опрос среди взрослого населения г. Киев методом телефонных интервью с использованием компьютера.

Проведено 803 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает: 3,5% для показателей близких к 50%, 3,1% - для показателей близких к 25% или 75%, 2,3% - для показателей близких к 12% или 88%, 1,6% - для показателей близких к 5% или 95%.

Респондентам задавался вопрос "Сейчас я буду зачитывать Вам имена некоторых общественно-политических деятелей. Для каждого из них скажите, знаете ли Вы, слышали что-нибудь или читали о нем или ней? Если "знаю": Как Вы относитесь к нему/ней?".

Среди деятелей из списка лучшее отношение к себе (по балансу положительного-отрицательного отношения) имеет В. Зеленский - 54% киевлян положительно к нему относятся, 22% отрицательно, баланс + 32%. Далее следуют В.Кличко (40% против 35%, баланс + 5%) и С. Вакарчук (39% против 24%, баланс + 15%). Также положительный баланс имеют Д. Разумков (34% против 16%, баланс + 18%), Н. Томенко (27% против 14%, баланс + 13%), А. Пальчевский (22% против 11%, баланс + 11% ). Другие деятели имеют близкий к нулю или отрицательный баланс.

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