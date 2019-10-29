Ветераны-добровольцы в Золотом пока не нарушали закон, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил во вторник в Мариуполе перед началом инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine.

"Это граждане Украины, которые решили там находиться, и они там находятся, ничего не нарушая на этот момент времени. Никаких конфликтов нет, насколько я знаю. Я утром разговаривал", - сказал он.

Аваков подтвердил, что в понедельник вечером в том районе были обстрелы.

"Заходила, как мы думаем, диверсионно-разведывательная группа. Мы так думаем: надо проверять эту информацию. И было несколько пулеметных или автоматных очередей. Но не столько по ним (активистам-добровольцам. - Ред.) стреляли, сколько в целом это было", - отметил Аваков.

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Напомним, президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.

После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.

Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".

По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его.

Позже лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий утверждает, что добровольцы, находящиеся в поселке Золотое-4, не вывезли, а переместили оружие за пределы так называемой "красной зоны".

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