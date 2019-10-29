Экспертное управление Рады решило, что Единая база по оценке недвижимости должна быть бесплатной, - Загребельская

Об этом написала на своей странице в сети Facebook бывший госуполномоченный АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

"К такому выводу пришло Главное научно-экспертное управление парламента. Так в заключении к законопроекту 2047 последнее сослалось на то, что база выполняет функцию государственного контроля, не предоставляет никаких услуг и не осуществляет хозяйственной деятельности. Следовательно регистрация отчетов в базе и получение нотариусами информации с нее должны быть бесплатными", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Управление высказалось в пользу возможной замены индивидуальной оценки на массовую.

"Но Управление обратило внимание, что должна быть указана методика и процедура определения "рыночной цены на подобные объекты", периодичность ее проведения, субъект, который ее проводиит и осуществляет нормативно-правовое регулирование и тому подобное", - отметила Загребельская.

По ее словам, иначе на практике такие пробелы могут привести к нарушениям прав налогоплательщиков, существенно увеличивая размер налогов, поскольку результаты массовой оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, учитывая непрозрачность рынка недвижимости в Украине, могут быть необоснованно завышены.

"В итоге Управление отметило, что по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект может быть принят за основу с последующим учетом высказанных замечаний и предложений. Комитет по вопросам антикоррупционной политики предоставил вывод, что в проекте акта не выявлено коррупционных факторов и он соответствует требованиям антикоррупционного законодательства", - подчеркнула Загребельская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФГИУ сделал первый шаг для ликвидации схемы, которая вытягивает из карманов украинцев 1 млн в день за возможность оплатить налоги при продаже недвижимости, - Загребельская