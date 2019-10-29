Зеленский уволил двух членов НКРЭКУ и назначил четверых временных

"Освободить Магльованного Евгения Викторовича от должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - закреплено указом №778/2019, обнародованном на сайте президента во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Другим указом - №779/2019 – Зеленский уволил с должности члена НКРЭКУ Формагея.

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При этом указами №№780/2019, 781/2019, 782/2019 и 783/2019 президент назначил членами НКРЭКУ Руслана Кайдаша, Ольгу Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магду "до дня назначения члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, избранного по результатам открытого конкурсного отбора, но не более чем на три месяца".

Как сообщалось, члены НКРЭКУ Александр Формагей и Евгений Маглеванный 8 октября заявили о намерении прекратить работу в Нацкомиссии. В состав НКРЭКУ должны входить семь членов, включая главу регулятора. После ухода Формагея и Маглеванного в комиссии, помимо ее главы Оксаны Кривенко, остаются только Елена Антонова и Дмитрий Коваленко. Этого недостаточно для принятия решений в виду отсутствия кворума.