Надеемся, что встреча в "нормандском формате" состоится в ноябре, - Пристайко (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в Мариуполе во вторник.

"Я думаю, что Украина дожмет вопрос о проведении форума ("нормандской четверки". – Ред.) в том формате, в каком мы хотим. И мы надеемся, что это будет в следующем месяце. Она (встреча. - Ред.) уже несколько раз переносилась по техническим причинам, но вы видите насколько сложно… Мы делаем все для того, чтобы встреча прошла", - сказал министр.

На вопрос, есть ли между ним и помощником президента Украины Андреем Ермаком конфликт, Пристайко ответил отрицательно.

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"Что касается отношений с Андреем Ермаком - я уважаю то, что он делает; это параллельный трек с тем, что делает МИД. Я не вижу конфликта", - заверил Пристайко, пишет ЛигаБизнесИнформ.

Уточняя, значит ли это, что у них нет разного видения, министр сказал: "У нас разное видение. Мы можем спорить, дискуссии происходят. Для этого есть президент, чтобы он получил разные мнения - в МИД и у своих советников".