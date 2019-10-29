Чтобы не допустить коллапса власти в Киеве, нужен четкий регламент полномочий главы КГГА, - депутат горсовета Негрич

Такое мнение выразил депутат Киевского городского совета Николай Негрич, сообщает пресс-служба депутата.

"Принятый в первом чтении закон о Киеве основан на международной практике местного самоуправления с учетом мировых трендов и урбанистических традиций, однако он также содержит и ряд неоднозначных особенностей. Несмотря на то, что Киевсовет сегодня не справляется с решением того объема вопросов, которые нужно оперативно решать, идея отдать часть решений в руки райсоветов - не лучшая идея. Как показывает практика предыдущих районных советов, они больше занимаются решением экономических проблем частных лиц, чем проблемами простых граждан", – считает депутат.

Также, по его мнению, есть еще одна проблема.

"В том случае, если между избранным жителями мэром и назначенным президентом главой КГГА будут возникать конфликты, а особенно если они будут представлять разные политические силы, - решение глобальных проблем города может попросту застопориться. Именно поэтому важно в законе четко прописать полномочия главы КГГА после разделения должностей, и не допустить коллапса принятия решений", – подчеркнул Николай Негрич.

Тем не менее, депутат считает, что новый закон о столице является хорошей возможностью для киевлян и других сторон донести свои мысли и предложения по развитию местного самоуправления во время общественного обсуждения данного законопроекта.