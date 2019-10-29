"Надо делать на самом деле, наверное, какую-то проверку психического состояния человека", - Арахамия о высказываниях Федыны в отношении Зеленского

Об этом Арахамия сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Как можно было не реагировать, когда кто-то, особенно народный депутат, призывает к, фактически, убийству первого лица страны. Я даже не имею ответа, как на это реагировать. Просто считаю, что это какая-то бессмыслица, надо делать на самом деле, наверное, какую-то проверку психического состояния человека. Не понимаю, как это возможно в нормальной стране на видео в прямом эфире озвучивать такие призывы", - сказал Арахамия.

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Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федына в прямом эфире.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.