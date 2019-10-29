Было решение фракции, что мы не поддерживаем любое участие в передачах российского телевидения, - Арахамия

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, комментируя выступление на российском телевидении депутата от "СН" Евгения Шевченко.

"Было решение фракции, что мы не поддерживаем любое участие в передачах российского телевидения", - отметил Арахамия.

"Мы не можем запретить, потому что каждый народный депутат - это отдельная политическая личность, которая имеет право на свое собственное выражение мнения где угодно. Но мы имеем позицию фракции - то, что говорят "принять во внимание", что вся фракция не поддерживает такого решения. А как будет это решение фракции каждый депутат отдельно принимать во внимание - это личная позиция каждого депутата", - добавил он.

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Как сообщалось ранее, избранный в 76-м округе на Запорожье Евгений Шевченко в формате включения из Киева принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале.

Первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко заявил, что народному депутату Украины Евгению Шевченко не рекомендовали выступать на российском телеканале.

Сам нардеп Евгений Шевченко не считает ошибкой свое участие в политической телевизионном шоу российского Первого канала.