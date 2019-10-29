НАБУ и САП проводят обыски у экс-нардепа Богдана Дубневича (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба НАБУ.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют следственные действия (обыски) во Львовской области. Следственное действие санкционированы и осуществляется в рамках расследования уголовного производства по фактам возможной легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, умышленного уклонения от уплаты налогов и недостоверного декларирования бывшим и действующим народными депутатами Украины", - говорится в сообщении.

Агентству "Интерфакс-Украина" стало известно, что обыски проходят у экс-нардепа Богдана Дубневича.

По предварительной оценке следствия, лица, причастные к преступлению в течение 2013-2018 годов, легализовали более 2 млрд грн доходов, полученных преступным путем.

"Предварительная правовая квалификация - ст 209, 212 и 366-1 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2018 года", - отметили в НАБУ.

Нардеп Ярослав Дубневич (депутатская группа "За будущее") на своей странице в сети Facebook подтвердил проведение обысков в помещениях его детей и брата Богдана Дубневича.

"Понимая бездоказательность и бесперспективность политического дела против меня, власть и НАБУ срочно и цинично проводят обыски у моих детей и брата. Понятно, что ничего интересного для них и противозаконного не найдут, но это психологическое давление перед рассмотрением в парламенте и показуха. Хотят показать, что теперь им дозволено все. К сожалению, политическая расправа теперь стала реальностью", - отметил он.

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