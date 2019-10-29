Зеленский подписал закон о материальной ответственности военнослужащих

О этом сообщается на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Основанием для привлечения к материальной ответственность является ущерб, нанесенный неправомерным решением, невыполнением или ненадлежащим выполнением служебных обязанностей.

Условия привлечения к материальной ответственности - наличие ущерба, пртивоправное поведение лица в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением служебных обязательств, причинная связь между противоправным поведением лица и нанесенным ущербом, вина должностного лица в нанесении ущерба.

Привлечение к материальной ответственности не будет освобождать от дисциплинарной, административной или уголовной.

Служебное лицо может быть привлечено к материальной ответственности в течение года с момента выявления нанесенного ущерба.

Материальная ответственность за ущерб, нанесенный по неосторожности, составит не более 5 прожиточных минимумов. Лицо, по вине которого воинская часть, учреждение или организация попала под штрафные санкции, понесет материальную ответственность до 15 прожиточных минимумов. Командир, который нарушил порядок учета, хранения, использования имущества либо не предпринял меры, что предотвратить хищение, пору имущества, будет нести ответственность не более 15 прожиточных минимумов.

Также законом предусмотрена полная и повышенная материальная ответственность. В документе перечислены случаи, в которых служебное лицо несет полную материальную ответственности в полном объеме нанесенного ущерба по ее вине.

В проекте закона прописан порядок установления размера нанесенного ущерба, проведения соответствующего расследования и порядок взыскания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верю, что расследование громких коррупционных дел и резонансных убийств будут доведены до конца, а виновные наказаны, - Зеленский