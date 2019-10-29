Украинские чиновники не будут давать показания Конгрессу США по делу об импичменте Трампа, - Пристайко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом в комментарии журналистам перед инвестфорумом в Мариуполе сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Отвечая на вопрос, как отреагирует Украина в случае, если Конгресс попросит украинских чиновников дать показания, Пристайко сказал: "Мы вообще не имеем к этому отношения. Пускай они сами с собой разберутся. Мы не будем туда ездить, не будем комментировать".

При этом, по его словам, отношение в США к Украине осталось прежним: в Белом доме есть команда, которая ведет коммуникацию с Украиной, также как и в Госдепартаменте, в Пентагоне, в Министерстве энергетики США.

"Мы не ощущаем, что по отношению к нам что-то поменялось", - сказал глава МИД.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

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