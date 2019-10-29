Мы - Apple, который начинает свой путь в гараже, - Зеленский об экономике Украины. ВИДЕО

Об этом он заявил во время выступления на Первом инвестиционном форуме RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Моя цель, чтобы в мировых учебниках рядом с кейсами Японии, Южной Кореи и Сингапура появилась Украина. Приглашаем всех приобщиться к этой украинской цели", - обратился Президент к инвесторам.

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По его словам, нынешний форум в Мариуполе является началом нового инвестиционного этапа в украинской истории.

Зеленский пообещал потенциальным инвесторам "настоящее инвестиционное меню", где продемонстрируют "магниты", знаковые проекты, которые притягивают успех на глобальном уровне, и заверил в поддержке со своей стороны и со стороны главы правительства.

"Украина - это страна возможностей, и сегодня они стучат в вашу дверь. Не пропустите возможности. Не проспите Украину", - подчеркнул глава государства.

Он также сравнил Украину с компанией Apple и Лэнсом Армстронгом.

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"Разочарование или уничтожает окончательно, или делает сильнее. Сегодня Украина стоит на этом перепутье. Мы - Apple, который начинает свой путь в гараже. Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но мы знаем, что на смену самой темной ночи непременно придет рассвет", - убежден Зеленский.