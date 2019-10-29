Командования оккупационных войск РФ планирует активизировать применение снайперов на линии соприкосновения, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этои сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, речь идет о предоставлении разрешения снайперским парам на обстрелы личного состава подразделений ВС Украины без дополнительных команд в условиях гарантированного поражения и соблюдения мер маскировки, в т.ч. с позиций в "серой зоне".

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Параллельно противник активизировал меры по доукомплектованию и подготовке снайперских подразделений в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.