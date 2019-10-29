Извинюсь перед Зеленским только после его извинений за насмешки над украинским войском, - Федына

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"И я бы очень хотела извинится перед президентом, но я сделаю это только тогда, когда он извинится за смешки за сгоревший дом Гонтаревой, видео с расстрелом парламента, видео с похоронами Порошенко, когда он извинится перед всеми бойцами и добровольцами не только за Золотое, а за то, что их обзывали в его "Квартале" стадом овец, я хочу, чтобы извинились за насмешки по Голодомору, где погибли миллионы людей, причем большая часть моей семьи. Давайте, господин президент, если извиняться, то взамен. Сначала вы за то, что вы сначала сделали, а дальше я извинюсь перед вами", - сказала Федина.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федына в прямом эфире.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

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