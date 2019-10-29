Закончить войну можно только одним путем - дипломатическим, - Зеленский

Об этом он заявил во время выступления на первом инвестиционном форуме "RE: think. Invest in Ukraine" в Мариуполе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прекращение войны и возвращение всех украинских территорий - наша главная задача. Мы знаем, что сделать это возможно только одним путем - дипломатическим", - заверил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что для достижения этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку, быть государством, которое уважают и к которому прислушиваются, быть процветающим, независимым и успешным государством.