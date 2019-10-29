Рассчитываем на достижение договоренностей с МВФ в ходе ближайшего визита миссии в Украину, - Гончарук

"Мы ожидаем, что в ближайшие недели коллеги из Международного валютного фонда приедут в Украину для того, чтобы еще раз проговорить это. И мы рассчитываем, что мы таки достигнем договоренности относительно формата новой программы", – сказал он, во время выступления на Первом инвестиционном форуме "RE: think. Invest in Ukraine" в Мариуполе во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я, конечно, хотел бы, и мы работаем над тем, чтобы это произошло (подписание. - Ред.) в ближайшие месяцы", – добавил он в ходе общения с журналистами по итогам выступления.

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