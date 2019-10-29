Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы будем выжигать такие вещи напалмом, - Гончарук

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал во время выступления на первым инвестиционном форуме в Мариуполе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы не сталкиваемся со случаями, когда кто-то от кого-то, с больших или меньших компаний на самом высоком уровне требует взятки. Если вам известны такие факты, пожалуйста, сообщайте нам и будем выжигать эти вещи напалмом ", - сказал Гончарук.

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Он призвал инвесторов вкладывать деньги в Украину и не бояться, ведь для власти является приоритетом создание таких условий, когда вести бизнес в Украине было легче.

"Мы понимаем, что на определенном этапе, пока система меняется, мы имеем обязательства каждом крупном инвестору предоставить индивидуальную поддержку и сопровождение, и мы готовы это сделать. У нас в правительстве уже создан специальный офис, который будет заниматься вашими проблемами. Бизнес в Украина должен тратить свою энергию и свои ресурсы для того, чтобы зарабатывать деньги, а не на то, чтобы получать государственные бумажки. Это точно то, что мы можем сделать в ближайшее время и мы это сделаем ", - заверил глава правительства.

"Я счастлив наблюдать такое количество инвесторов. В Мариуполе это важное событие не только для этого региона, но и для всей страны... Мы будем в каждые сфере исповедовать рыночный подход. Честная конкуренция и равные правила для всех - это наша религия", - сказал премьер, пишет lb.ua.

"Привлечение инвестиций - это топ приоритет. В рамках форума запланировано подписание более 10 меморандумов, которые принесут инвестиции в сумме более 10 млрд долларов", - добавил Гончарук.

Гончарук также назвал сферы, куда нужно вкладывать деньги.

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"Самые лучшие сферы для инвестирования в Украину вам известны, я убежден, не хуже, чем мне, это конечно агросфера, ІТ, это энергетика и инфраструктура", - отметил Премьер-министр.

Вкладывая сюда деньги, заверил он, можно гарантированно получить большие прибыли.