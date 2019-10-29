"Прекрасно, прекрасно": Зеленский отреагировал на разведение сил в районе Золотого

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

Когда журналисты попросили Зеленского прокомментировать информацию о разведении у Золотого, он сказал, что нужно дождаться официального подтверждения штаба ООС. В свою очередь одна из журналисток сказала президенту, что такое подтверждение уже есть. "Прекрасно, прекрасно", - отреагировал Зеленский.

"Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов", - добавил он.

Зеленский пояснил, что зеркальный отвод войск начался, потому что миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали семидневный "режим тишины" на этом участке.

Напомним, ранее в пресс-центре операции Объединенных сил сообщили, что сегодня в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4.

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