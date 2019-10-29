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29.10.19 14:26

ФСБ задерживает украинских рыбаков в наших внутренних водах и выясняет, были ли они в АТО, - Бабин. КАРТА

Российские пограничники на катере "Мангуст" начали останавливать и досматривать украинских рыбаков у Арабатской стрелки и острова Бирючий.

фсб,катер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин, ссылаясь на геническое издание "Новый Визит".

При этом он подчеркивает, что эти воды являются сугубо внутренними, максимально удаленными от берегов РФ и располагаются в сторону берега от исходных линий.

ФСБ задерживает украинских рыбаков в наших внутренних водах и выясняет, были ли они в АТО, - Бабин 01

"С юридической точки зрения это так же, как если бы эфэсбэшники проверяли украинских рыбаков на пруду под Винницей. При этом пограничников ФСБ интересуют уже не столько разрешения и лов, а не были ли рыбаки с задержанного ими судна в АТО", - отмечает Бабин.

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"Эти "проверки" на самом деле делаются агрессором не просто так - а с целью продемонстрировать нам, что россияне хозяева на всей акватории Азова и совершенно не боятся посещать его отдаленные уголки на собственных даже не судах а легких катерах", - резюмирует он.

ФСБ задерживает украинских рыбаков в наших внутренних водах и выясняет, были ли они в АТО, - Бабин 02

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