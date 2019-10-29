ФСБ задерживает украинских рыбаков в наших внутренних водах и выясняет, были ли они в АТО, - Бабин. КАРТА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин, ссылаясь на геническое издание "Новый Визит".

При этом он подчеркивает, что эти воды являются сугубо внутренними, максимально удаленными от берегов РФ и располагаются в сторону берега от исходных линий.

"С юридической точки зрения это так же, как если бы эфэсбэшники проверяли украинских рыбаков на пруду под Винницей. При этом пограничников ФСБ интересуют уже не столько разрешения и лов, а не были ли рыбаки с задержанного ими судна в АТО", - отмечает Бабин.

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"Эти "проверки" на самом деле делаются агрессором не просто так - а с целью продемонстрировать нам, что россияне хозяева на всей акватории Азова и совершенно не боятся посещать его отдаленные уголки на собственных даже не судах а легких катерах", - резюмирует он.