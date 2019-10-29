Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
29.10.19 14:27

Лучше двигаться быстро, даже допуская незначительные ошибки, чем топтаться на месте, - Зеленский о турборежиме

Президент Владимир Зеленский считает, что движение новой власти в так называемом турборежиме даже с незначительными ошибками лучше, чем оставаться на месте.

зеленский

Об этом он заявил во время выступления на первом инвестиционном форуме "RE:think. Invest in Ukraine" в Мариуполе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Некоторые обвиняют нас в поспешном принятии решений, называя этот период Украины турборежимом, я очень рад. Ведь лучше двигаться быстро, даже допуская незначительные ошибки, которые всегда можно исправить, вместо того, чтобы топтаться на месте, что фактически означает двигаться назад", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы - Apple, который начинает свой путь в гараже, - Зеленский об экономике Украины. ВИДЕО

По его словам, нынешняя украинская власть останавливаться не собирается. Президент заверил, что будет продолжена евроинтеграция и процесс гармонизации украинского законодательства с европейским.

Также он подчеркнул, что Украина выполняет все необходимое для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Кроме того, Президент напомнил, что проведет "глубинную" налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году, а также будет искоренено неправомерного давления на бизнес со стороны правоохранительных органов.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100