Это последний блокер, который мешает встрече в нормандском формате, - Арахамия об отводе войск

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Арахамия отметил, что разведение состоится на тысячу метров с двух сторон.

Он также прокомментировал опасения, что во время разведения, что-то может пойти не так и украинскую технику захватит другая сторона: "Во-первых, разведение проходит таким образом, чтобы за 15 минут пехота могла занять те же позиции, и в течение 45 минут техника. Это более или менее контролируемый риск - так можно это описать. Также за этим наблюдают международные наблюдатели, если будут попытки прекратить разведение или как-то оказать сопротивление, то это будет зафиксировано, и все это будет в протоколах, которые будут в нормандском формате. Сейчас это последний блокер, который мешает встречи в нормандском формате. Я думаю, если разведение началось, и дай Бог закончится, то мы можем ожидать нормандской встречи", - отметил Арахамия.

Читайте также: "Прекрасно, прекрасно": Зеленский отреагировал на разведение сил в районе Золотого

Напомним, ранее в пресс-центре операции Объединенных сил сообщили, что сегодня в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4.