Стороны только что возобновили разведение сил и средств в Золотом, - спецпредставитель ОБСЕ Сайдик

"Стороны только что возобновили разведение сил и средств в Золотом. Ими пущены белые и зеленые сигнальные ракеты, подтверждающие их готовность к этому", - заявил Сайдик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Спецпредставитель ОБСЕ также проинформировал, что стороны конфликта сегодня на заседании ТКГ продолжат переговоры о возобновлении разведения сил и средств в Петровском.

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Во вторник в Минске пройдет очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В белорусской столице уже проводят переговоры рабочие подгруппы.