В Госпогранслужбе рассказали, как оккупанты накрутили миллион "украинских туристов" в Крыму

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Заявление о том, что 1,035 миллиона "туристов" с материковой части Украины посетили оккупированный Крым - является полной ерундой. Данные полностью совпадают с общей статистикой пересечения всеми гражданами админграницы с временно оккупированной территорией именно в направлении полуострова, которые фиксирует Госпогранслужба. Причем отдыхающими, оккупанты в этом случае считают тех, кто просто возвращается домой, едет навестить родственников и тому подобное", - сказано в сообщении.

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В ведомстве подчеркивают, что цифрами оккупанты манипулируют не впервые.

"Исходя из их заявлений, количество "туристов" в Крыму постоянно различается. В частности, в июле 2019-го оккупационные власти сообщали о 200 тысячах отдыхающих из Украины с начала года и тем самым они показали уменьшение "туристов" из Украины, ведь в июле 2018-го эта цифра с их слов составляла 800 тысяч человек. Пытаясь показать резкий прирост украинских отдыхающих в 2019 году в августе этого года оккупанты отметчали 800 тысяч человек, однако эти данные, как и их данные о 1,035 млн "туристах" с материковой части Украины, составляли общее количество пересечения админграницы в направлении ВОТ АР Крым", - добавили в ведомстве.