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29.10.19 15:00

Принятие законопроекта №1210 может привести к социальному взрыву, - Беленький

Принятие Верховной Радой законопроекта №1210, предусматривающего повышение ренты за добычу железной руды в 4-5 раз, может привести к резкому росту социальной напряженности в регионах присутствия горнодобывающих предприятий.

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Такое мнение выразил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький в комментарии МинПрому.

"Мы как раз находимся на европейской стальной конференции, и здесь все ведущие аналитики прогнозирует снижение цен для железорудной отрасли. Если на этом фоне будет еще и непродуманная госполитика – как, например, принятие законопроекта №1210, то все больше предприятий будут на грани остановки", – сказал он.

Это будет иметь серьезные социальные последствия – особенно для городов Кривой Рог и Горишни Плавни, подчеркнул глава ФМУ.

"Мы уже видим обеспокоенность профсоюзов, работников данным вопросом – потому что тысячи людей могут остаться без работы. А если добавить мультипликатор от эффекта в смежных отраслях, то эту цифру надо умножать на 3-4", – отметил он.

Повышение ренты в соответствии с законопроектом №1210 сделает нерентабельным железорудный экспорт, пояснил глава Федерации металлургов Украины. "Горнякам придется сосредоточиться на внутреннем рынке, а он не поглощает те объемы производства, которые есть. Поэтому сокращения трудовых коллективов неизбежны, и это приведет к росту социальной напряженности", – резюмировал С.Беленький.

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