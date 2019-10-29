Принятие законопроекта №1210 может привести к социальному взрыву, - Беленький

Такое мнение выразил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький в комментарии МинПрому.

"Мы как раз находимся на европейской стальной конференции, и здесь все ведущие аналитики прогнозирует снижение цен для железорудной отрасли. Если на этом фоне будет еще и непродуманная госполитика – как, например, принятие законопроекта №1210, то все больше предприятий будут на грани остановки", – сказал он.

Это будет иметь серьезные социальные последствия – особенно для городов Кривой Рог и Горишни Плавни, подчеркнул глава ФМУ.

"Мы уже видим обеспокоенность профсоюзов, работников данным вопросом – потому что тысячи людей могут остаться без работы. А если добавить мультипликатор от эффекта в смежных отраслях, то эту цифру надо умножать на 3-4", – отметил он.

Повышение ренты в соответствии с законопроектом №1210 сделает нерентабельным железорудный экспорт, пояснил глава Федерации металлургов Украины. "Горнякам придется сосредоточиться на внутреннем рынке, а он не поглощает те объемы производства, которые есть. Поэтому сокращения трудовых коллективов неизбежны, и это приведет к росту социальной напряженности", – резюмировал С.Беленький.