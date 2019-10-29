С начала года в Украине зарегистрировано 20 случаев дифтерии, из них 18 - в октябре, - гендиректор ЦОЗ Курпита

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита в комментарии hromadske.

Заболевания зафиксированы в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях. Больше всего лабораторно подтвержденных случаев дифтерии на Закарпатье.

"Мы сейчас имеем 15 случаев на Закарпатье, которые между собой связаны. И они в соответствии с классификатором классифицируются как вспышка в Закарпатской области", - рассказал Курпита.

В других регионах Украины уровень заболеваемости дифтерией характерен для осеннего периода. Впрочем в общем, глава Центра общественного здоровья говорит о "нестабильной эпидемической ситуации дифтерии" из-за низкого уровня вакцинации.

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"У нас есть риск развития дифтерии, поскольку уровень охвата вакцинацией, как среди детей, так и среди взрослых недостаточен", - пояснил Курпита.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 октября 2019 года в Украине привито 59,5% детей в возрасте до одного года и 52,3% взрослых от общего количества тех, кому назначена плановая вакцинация.





