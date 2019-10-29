Войска в районе Золотого отводятся на километр, процесс будет длиться 30 дней, - пресс-центр ООС

Об этом в комментарии УНИАН сказал начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, процесс разведения начался в 12.00, но он "должен длиться не более 30 суток".
"Отводится с обеих сторон на один километр от позиций, ранее занятых. Процесс разведения продолжается в течение 30 суток, там есть определенные участки и определенные дни для кого, когда и что разводится, когда отходят силы и средства", - сообщил Агеев.
При этом другие подробности он отказался предоставить.
Напомним, сегодня в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4.