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29.10.19 15:16

Войска в районе Золотого отводятся на километр, процесс будет длиться 30 дней, - пресс-центр ООС

На участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Войска в районе Золотого отводятся на километр, процесс будет длиться 30 дней, - пресс-центр ООС

 Об этом в комментарии УНИАН сказал начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, процесс разведения начался в 12.00, но он "должен длиться не более 30 суток".

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"Отводится с обеих сторон на один километр от позиций, ранее занятых. Процесс разведения продолжается в течение 30 суток, там есть определенные участки и определенные дни для кого, когда и что разводится, когда отходят силы и средства", - сообщил Агеев.

При этом другие подробности он отказался предоставить.

Напомним, сегодня в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4.

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