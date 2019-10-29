Украина отправила запрос в США на назначение нового посла, - Пристайко

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил журналистам в Мариуполе, отвечая на вопрос о назначении нового посла Украины в США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Как только американская сторона даст агреман, то есть разрешение на конкретного человека ... Уже есть, отправлен запрос на агреман, человек выбран президентом Украины. Как только придет, президент подписывает указ, и мы вам всем честно говорим - у нас есть посол в США", - сказал он.

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Пристайко добавил, что эта кандидатура - действующий посол Украины, однако не уточнил, в какой именно стране или в международной организации.

Как сообщалось, 19 июля Зеленский уволил 11 послов, в том числе посла Украины в США Валерия Чалого.