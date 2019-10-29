"Слуга народа" наймет адвоката для представления интересов своих депутатов в рамках производства по взятке в $30 тысяч, - Арахамия

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"Мы берем одного адвоката, и этот адвокат, по приглашению любого правоохранительного органа, сопровождает любого депутата от "Слуги народа". Они идут и полностью сотрудничают со следственными органами", - сказал Арахамия.

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При этом нардеп почти на сто процентов уверен, что его коллеги по фракции не совершали коррупционных преступлений. Несмотря на это, по его мнению, следствие должно быть независимым, во всем разберутся правоохранительные органы.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере 30 тысяч долларов действующими народными депутатами.

По информации САП, в рамках расследования уголовного дела должны проверить распространенную в СМИ информацию о том, что 11 народных избранников от партии "Слуга народа", которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по 30 тысяч долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что пройти проверку на полиграфе должны все члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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23 октября полиграф прошел заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"). 24 октября полиграф прошли член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа"), глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава подкомитета по организации и налогообложении игорного бизнеса комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк (фракция "Слуга народа").