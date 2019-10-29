Рост тарифов на транспортировку газа в 3 раза является катастрофой для всего рынка, - нардеп Магомедов

Инициативу вновь созданного ООО "Оператор ГТС Украины", дочернего общества "Укртрансгаз" о фактически троекратном повышении тарифов на газ, раскритиковали участники рынка, передает 5 канал.



Свои аргументы "Оператор" изложил на специальном заседании, которое анонсировалось как открытое, но прессу на него не пустили. Также на нем отсутствовали представители Министерства финансов, регуляторного комитета и других государственных органов. А сами инициаторы, как отмечают участники, оказались не компетентными ответить на поставленные вопросы.



"Мы так и не смогли получить ни одного квалифицированного ответа на этом заседании. Инициаторы его не могли объяснить ключевых моментов, таких как нулевая ставка транзита, которая берется в расчет", - отметил народный депутат Муса Магомедов.



В то же время информацию о повышении тарифов "Оператор ГТС Украины" обнародовал на своем сайте. Согласно проекту - уже с декабря тарифы могут вырасти местами втрое. Участники встречи в своих мнениях были единодушны: такие цифры для реального сектора неподъемные.



"Это" сырой "проект. Его цифры ничем не подтверждены. Он приведет к тому, что цена для потребителей увеличится втрое. Это катастрофично, как для населения так и для промышленности", - добавил Магомедов.



Свое возмущение обнародованным проектом выразили и ряд ассоциаций. В силу отсутствия на собрании представителей компетентных государственных органов и всех юридических полномочий в ООО "Оператор ГТС Украины", они в общем поставили под сомнение легитимность такой инициативы и самого собрания.