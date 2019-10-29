Хорошая новость, - помощник Путина Сурков похвалил начало разведения сил в Золотом

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил. Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к "нормандскому саммиту", - заявил Сурков.

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Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона начала в Золотом процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой на заседании трехсторонней контактной группы в Минске договоренностью.