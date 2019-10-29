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29.10.19 16:04

НАБУ будет помогать ГПУ в проверке добропорядочности прокуроров

Национальное антикоррупционное бюро Украины будет обмениваться информацией с Генеральной прокуратурой Украины в рамках проведения аттестации прокуроров и отбора кандидатов на должности в органы прокуратуры.

рукопожатие

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Совместным приказом генерального прокурора Руслана Рябошапки и директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника утвержден Порядок сотрудничества ГПУ и НАБУ относительно возможного обмена информации, необходимой для обеспечения формирования объективной характеристики кандидатов на должности прокуроров, в том числе в рамках аттестации прокуроров для перевода их в новые органы прокуратуры", - говорится в сообщении.

НАБУ по запросу ГПУ предоставляет сведения о соответствии таких кандидатов требованиям добропорядочности и других характеристик кандидата.

Отмечается, что НАБУ вправе по собственной инициативе подавать кадровой комиссии органов прокуратуры сведения, а также другую информацию, предусмотренную действующим законодательством. 

Также приказ регламентирует привлечение сотрудников НАБУ к проведению отбора кандидатов на должности в органы прокуратуры.

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