В Днепре за 4 года отремонтировали и заменили почти 70 км тепловых сетей

Одной из проблем было состояние тепловых коммуникаций и систем подачи тепла в целом. Поэтому в Днепре сделали диагностику систем и провели реформу теплообеспечения. На все это из бюджета города выделили всего около миллиарда гривен, сообщили в пресс-службе мэра.

Главная цель - достичь реальной энергоэффективности, которая позволит экономить прежде всего горожанам.

В общем до 2016 года более трети сетей теплоснабжающих предприятий Днепра были изношены или находились в аварийном состоянии. Поэтому ранее на отопительный сезон приходилось немало прорывов и аварий. Это наносило немалый финансовый ущерб. Тепло терялось на пути к домам.

"Благодаря сложному, затратному, энергоемкому процессу в этом году мы зашли в отопительный сезон, пожалуй, с лучшими за все предыдущие годы показателями. Не было технических аварий, срывов. Мы быстро подключились", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов во время выездной пресс-конференции 29 октября.

Так, за последние четыре года отремонтировали и заменили почти 70 км тепловых сетей, восстановили 180 км теплоизоляции на внешних трубах, что также снижает теплопотери. Кроме этого, обновлялось оборудование котельных, которое местами стояло еще с 1970-х годов. Более тщательно следят за давлением и температурой - их регулируют соответствии с погодными условиями, чтобы люди не переплачивали за тепло, которое вылетает в форточку.

В то же время Борис Филатов призвал горожан обращаться в мэрию о проблемах с остальными сетями и теплотрассами.